- Biroul Electoral Central a respins cererile de renumarare a voturilor de la alegerile parlamentare din 6 decembrie, depuse de Partidul Mișcarea Populara, a anunțat formațiunea, vineri, pe Facebook.„Ieri a avut loc ședința Biroului Electoral Central in care au fost discutate și solicitarile de renumarare…

- Cei de la PMP au formulat mai multe contestații, in speranța ca vor reuși sa treaca pragul electoral. In ședința Biroului Electoral Central, partidele s-au opus contestațiilor, in timp ce judecatorii le-au aprobat. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile…

- PMP sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "existau sanse" ca rezultatul final al alegerilor parlamentare "sa fie diferit" daca partidele politice nu s-ar fi opus solicitarilor de renumarare a voturilor. "Ieri a avut loc sedinta BEC in care au fost discutate si solicitarile de renumarare facute de…

- ”PMP și-a luat 'aurul' înapoi din ultimele 5 secții de votare numarate din Republica Moldova!”, a scris pe Facebook președintele de onoare al formațiunii, Traian Basescu.Ideea ca Partidul Mișcarea Populara - care, potrivit ultimelor rezultate parțiale de la Biroul Electoral…

- Partidul Miscarea Populara a solicitat, sambata, Biroului Electoral Central clarificari cu privire la plicurile cu voturile prin corespondenta exercitate in diaspora care au disparut, anunta presedintele PMP, Eugen Tomac. "Este un precedent extrem de periculos avand in vedere ca PMP se bucura de o larga…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) sustine promovarea unei noi legi a Sanatatii pe "scheletul" proiectului depus de PMP , "respins de o majoritate retrograda construita in jurul PSD ", scrie, vineri, pe Facebook, presedintele PMP, Eugen Tomac. "Chiar in conditiile in care pesedistii isi asuma proiectele…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a anuntat ca sunt "prea multe semne de intrebare" in legatura cu procesele verbale ale voturilor exprimate in sectii din sectoarele 1 si 5. Violeta ALexandru a precizat ca urmeaza sa fie luata o decizie cu privire la solicitarea de renumarare a voturilor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, nu a vorbit cu Gabriela Firea, care a pierdut alegerile în Capitala, deși au trecut mai bine de 17 ore de la anunțarea primelor rezultate exit-poll care l-au dat câștigator pe Nicușor Dan. "Nu am vorbit cu Gabriela Firea, o sa am o discuție dupa aceasta…