Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila au caștigat batalia electorala de la primul tur al prezidențialelor în majoritatea din cele peste 3.100 de unitați administrative - comune și orașe - din țara. Chiar și-așa, în câteva locuri învingatori au fost Mircea Diaconu și Theodor Paleologu,…

- Liderul USR Dan Barna a declarat luni, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a clasat al treilea in alegerile prezidentiale, ca isi asuma responsabilitatea pentru neatingerea obiectivului ”tur 2 fara PSD”, recomandand simpatizantilor sustinerea lui Klaus Iohannis in turul al doilea. El a anuntat…

- Duminica, romanii merg la vot pentru a-și alege președintele, scrie wowbiz.ro. 14 romani s-au inscris in cursa pentru funcția suprema in stat. Foarte probabil ca vom avea și turul doi, peste doua saptamani. Doi dintre cei 14 candidați vor continua lupta! Specialistul in astrologie și medium, Ioan…

- Ultimul sondaj comandat inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale arata in tur II clar intre Klaus Iohannis si Viorica Dancila. Rezultatele sondajului, comandat pentru "uz intern" de un partid mare, sunt prezentate de STIRIPESURSE.RO:Astfel, potrivit unor surse politice, cercetarea…

- Partidul Social democrat nu vede o solutie in alegerile anticipate, dar este pregatit pentru acestea, a declarat luni presedintele formatiunii, Viorica Dancila. "Nu mizez pe alegeri anticipate. Din punctul meu de vedere, alegerile trebuie facute la termen. Dupa ce nu avem un guvern, mai intram in…

- Viorica Dancila și-a depus astazi, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale. Premierul Romaniei a fost așteptat de zeci de susținatori. ”Partidul vrea sa arate ca are forța, chiar daca a fost infrant pe 26 mai. Și are forța! E mult pana departe, asta insemnand Palatul…

- Sondajul a fost realizat in luna august, cand au fost masurați Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Klaus Iohannis, Dan Barna, Theodor Paleologu, Liviu Pleșoianu, Mihail Neamțu. ”Klaus Iohannis avea intre 39 și 42%. Trei candidați aveau scoruri foarte apropiate unele de altele cu diferențe…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…