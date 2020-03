Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus și ordonanța militara nu au reușit sa-i țina pe bucureșteni in casa. Polițiștii au dat nu mai puțin de 188 de amenzi. Politistii Capitalei au aplicat, in noaptea de duminica spre luni, 188 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 234.400 de lei, pentru nerespectarea…

- In aplicarea masurilor adoptate la nivel national pentru prevenirea raspandirii virusului Covid-19, Primaria municipiului face un apel la presedintii si administratorii celor aproape 600 de asociatii de proprietari de la blocurile din Ramnicu Valcea sa anunte prezenta in condominiile pe care le administreaza…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea face un apel la presedintii si administratorii celor aproape 600 de asociatii de proprietari sa anunte prezenta persoanelor despre care stiu ca s-au intors recent in Romania din tari afectate de coronavirus. Toti cei care detin astfel de informatii sunt rugati sa…

- Banca Transilvania anunța posibilitatea amanarii pana la 3 rate pentru creditele persoanelor fizice afectate de aceasta perioada. Clienții care au dificultați temporare la plata ratelor – fie de natura medicala, carantina, izolare, fie din cauza situației economico-financiare conjuncturale – sunt indrumați…

- Partidul Ecologist Roman solicita luarea, de urgenta, a unor masuri economice pentru ajutorarea mediului de afaceri afectat de coronavirus se pune intr-un comunicat de presa semnat de Marius Necula, vicepreședinte PER. PER solicita luarea unor masuri economice in vederea protejarii mediului…

- Pacientul 90 este o femeie de 64 de ani din Neamt, venita din Italia in 9 martie si confirmata vineri cu coronavirus. Al 91-lea caz este al unui copil de un an din Bacau, care a fost in contact cu matusa venita din Italia in 3 martie. Copilul a fost confirmat tot vineri, iar matusa este asimptomatica…

- Jocurile lui ASU Politehnica si toate evenimentele fotbalistice interne sunt suspendate in aceasta perioada, dar fanii alb-violeti raman activi. Suporterii timisoreni au preluat o initiativa aparuta in Varsovia prin care se doreste sprijinirea vecinilor mai in varsta care sunt afectati sub o forma sau…

- DSP Alba a anunțat luni ca pune la dispoziția cetațenilor din județ care se intorc din zonele afectate de COVID 19 un numar de telefon la care pot cere informații. ”Pentru a veni in sprijinul cetațenilor județului care s-au intors din zonele afectate de COVID19, pe langa informarile transmise pe diverse…