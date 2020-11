Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a salutat, sambata, victoria candidatul democrat Joe Biden in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii. "Felicitari presedintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden. Romanii au fost si vor ramane intotdeauna aliati de nadejde ai Americii in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il felicita pe candidatul democrat Joe Biden pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii. "La finalul unei campanii electorale desfasurate in conditii si cu mize exceptionale, poporul american a decis. Salut alegerea…

- Liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, l-a felicitat, sambata, pe Joe Biden, pentru victoria sa in alegerile prezidențiale din America.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru…

- Prim vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat, miercuri, ca Gabriela Firea va deschide lista Organizatiei Bucuresti la alegerile parlamentare, mentionand ca liderul filialei Bacau, Dragos Benea, a propus-o pe Firea pe lista de la Bacau, pentru a-i multumi pentru sprijinul in campanie. "Doamna…

- Președintele a calaficat PSD ca fiind exponentul ”minciunii, dezinformarii, stagnarii și incompetenței” și a facut apel la o colaborare pe viitor intre PNL și USR Plus, forțele politice de dreapta, pentru coagularea unei majoritați in Parlament dupa alegerile legislative din decembrie. „Subliniez…

- Liderul USR-PLUS, Dan Barna, și-a felicitat colegii pentru victoria obținuta la alegerile locale.Citește și: Ludovic Orban anunța o victorie ZDROBITOARE a PNL-USR-PLUS: 'E clar ca e o victorie' „Rezultatele din aceasta seara arata ca in Romania incepe revoluția bunei guvernari. Arata…

- Liderul USR, Dan Barna, a reacționat dupa rezultatele Exit Poll de duminica seara. Barna spune ca Nicușor Dan este omul care a reușit sa o scoata pe Gabriela Firea din Primaria Capitalei și a precizat ca victoria ii aparține. „Rezultatele din aceasta seara, cel puțin așa cum le vedem pe Exit Polluri,…

- USR si PLUS s-au reunit, sambata, online, in vederea adoptarii protocolului de fuziune a celor doua partide, prilej de revarsare a laudelor de sine. „Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost impreuna de la inceput, am fost puternici in alianta, unirea este un pas firesc. Este ceea ce si-au…