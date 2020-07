Stiri pe aceeasi tema

- Doi baieți și doua fete din Timișoara au fost reținuți de polițiști sub acuzația ca ar fi furat haine dintr-un mall din oraș. Potrivit informațiilor Libertatea, printre suspecți se afla și fiul omului de afaceri Georgica Cornu, cunoscut sub numele de ”Regele Asfaltului din Banat”. Cei patru au acționat…

- Cunoscutul muzician Nicu Alifantis a sustinut duminica trecuta primul concert din acest an. Spectacolul a avut loc la Teatrul de vara „Nelu Dumitru“ din Targu Jiu. Nicu Alifantis a relatat intr-o postare pe Facebook modul in care a trait acest moment, artistul marturisind ca a avut mari emotii.

- Apele Izbucului Bigar care se revarsa peste cascada ca un clopot si care mai apoi se varsa in raul Minis au acoperit cu totul spectaculoasa cascada. Imagini cu Cascada Bigar acoperita de ape au fost postate pe Facebook de turistii care au ajuns in zona, in aceste zile. Revista The World Geography declara…

- Meteorologii au emis noi avertizari COD PORTOCALIU și COD GALBEN de ploi torențiale și instabilitate atmosferica accentuata pentru urmatoarele ore pentru aproape toata țara. CODUL PORTOCALIU – care vizeaza cantitați insemnate de apa – este valabil in pana deseara la ora 23. ”In dupa-amiaza zilei de…

- Romania este lovita de doua cicloane blocate deasupra țarii, potrivit meteorologilor. Un Cod galben de ploi și vijelii este valabil, pana joi, la ora 10:00, in toata țara, iar Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani.

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, incepand de miercuri la pranz, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia si Moldova, precum si in zonele montane. Instabilitatea atmosferica va persista pana la sfarsitul…

- Administrația Naționala a emis, miercuri, avertizari de cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina. COD GALBEN Interval de valabilitate: 20 mai, ora 09:00 – 21 mai, ora 06:00 In intervalul menționat, in Oltenia, Banat, Muntenia, Dobrogea și in cea mai mare parte a Transilvaniei…

- Viceprimarul municipiului Galati, Picu Apostol Roman, a postat pe Facebook imagini revoltatoare cu imobilele unde au fost plasati in carantina romanii intorsi din strainatate, unele chiar noi, care arata ca dupa razboi dupa plecarea acestora. Pentru a putea face o comparatie, edilul a postat imagini…