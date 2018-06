Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 50 de gospodarii au fost inundate si aproximativ 10 autoturisme au fost avariate de o viitura, joi, in comuna Vaideeni, judetul Valcea, unde raul Luncavat a iesit din matca. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile locale au incercat, vineri, sa evalueze pagubele. Satenii au scos, de…

- O ploaie torentiala care a durat mai bine de o ora a provocat pagube in mai multe localitati din judetul Prahova. Patru masini staționate, fara oameni inauntru au fost luate de viitura, mai multe gospodarii și drumuri au fost inundate, iar un barbat de 65 de ani a fost și el