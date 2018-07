Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 45 de persoane au decedat, iar alte cateva sunt ranite, dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie in statul Uttarakhand din nordul Indiei, informeaza site-ul postului Al Jazeera.

- Imaginile de la tragedia din Ungaria, unde un microbuz a intrat intr-un camion, 9 oameni decedand, au fost analizate de specialiști și s-a ajuns la o posibila cauza a tragediei. Șoferul a confundat drumul. Barbatul care a provocat nenorocirea era cunoscut ca un sofer cu experienta. Insa cei care au…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata în urma mai multor furtuni produse duminica în nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. În statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vântului puternic…

- ilantul furtunilor puternice de nisip ce au afectat nordul Indiei, in special statele Uttar Pradesh si rajasthan, a ajuns la cel putin 109 de morti, oficialii avertizand ca numarul victimelor ar putea creste, informeaza site-ul BBC News.

- Cel putin 95 de persoane au murit si peste 160 au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand zeci de locuinte si lasand…