Ploile au făcut ravagii în România. Inundații fără precedent în mai multe zone Precipitatiile abundente au provocat inundatii in mai multe zone din Caras Severin, inclusiv in municipiul Resita. In municipiul Resita, pompierii intervin in doua cartiere unde cursi si case au fost inundate. Imagini postate de localnici pe retelele de socializare arata strazi si curti unde apa s-a acumulat, nivelul acesteia fiind, in unele locuri, de cateva zeci de centimetri. Caraș Severin, sub ape Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “SEMENIC” al judetului Caras-Severin transmite ca pompierii au intervenit in municipiul Resita pentru evacuarea apei din 11 curti in cartierul Calnic si pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

