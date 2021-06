Ploile abundente au făcut pagube în București și în 15 județe Ploile abundente au facut pagube in București și in 15 județe Arhiva Foto: ISU. În urma precipitațiilor abundente cazute în ultimele ore s-au înregistrat pagube în București și zeci de localitați din15 județe. La Galați au fost inundate mai multe strazi și case, și a fost nevoie de intervenția pompierilor cu motopompe pentru evacuarea apei. În Harghita peste 2.300 de gospodarii din mai multe localitati au ramas fara energie electrica. În orasul Simeria, din Hunedoara, un acoperis de bloc a cazut peste trei masini,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

