Ploieştiul, tot fără apă caldă! N.D. * La sfarșitul saptamanii trecute, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a cerut operatorului sa reia furnizarea Deși, la sfarșitul saptamanii trecute, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a solicitat operatorului Termoficare Prahova SA sa reia furnizarea, Ploieștiul este tot fara apa calda – situația fiind valabila și ieri – livrarea fiind sistata la data de 1 august a.c. Vinerea trecuta, in cadrul unei sedinte extraordinare, CJSU Prahova a aprobat o hotarare prin care, citam, „se solicita operatorului Societatea Termoficare Prahova SA sa asigure continuitatea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

