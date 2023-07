Ploieştean condamnat la închisoare, săltat de poliţişti şi dus la penitenciar La data de 29 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Ploiești au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Ploiești, pe numele unui barbat in varsta de 34 de ani, domiciliat in municipiul Ploiești. Acesta a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

