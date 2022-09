Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla la aceasta ora sub o avertizare cod galben și o avertizare cod portocaliu de ploi puternice, vijelii, descarcari electrice și grindina. Meteorologii au mai emis azi un cod roșu pentru județul Valcea și cateva localitați din județul Gorj. Codul portocaliu de ploi torențiale și grindina…

- Meteorologii de la ANM au emis doua coduri de furtuni si vijelii, valabile pana marti la ora 22.00, cand vor cadea cantitati insemnate de precipitatii. Printre județele vizate de vreme rea se numara și Capitala. Codul portocaliu a intrat in vigoare, luni, dimineața și este valabil pana in aceasta seara…

- Meteorologii au prelungit pana marți seara codurile galben și portocaliu de vreme instabila și ploi abundente. Un cod galben a fost prelungit pana marți la ora 22.00. Meteorologii spun ca pana atunci vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Oltenia, Transilvania, Maramureș, Muntenia,…

- Meteorologii au emis un cod galben de vijelii și ploi torențiale in Banat, Oltenia, Crișana, Maramureș, Transilvania, la munte și local in Muntenia pana luni la ora 22:00. De asemenea, in același interval este in vigoare un cod portocaliu de ploi abundente in vestul Carpaților Meridionali, in nordul…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 12.00, pana luni, la ora 22.00, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei si local in Transilvania…

- Meteorologii au emis luni, 4 iulie, avertizari cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina in mai multe județe ale țarii. Alerta meteo intra in vigoare de de la ora 12.00 și este valabila pana diseara, ora 21.00. Vizate de codul galben de vreme instabila sunt zonele de munte,…

- Meteorologii au emis sambata, 2 iulie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de vijelii, dar și de canicula in mai multe județe ale țarii, valabile pana duminica. Potrivit ANM, in zilele de sambata si duminica, valul de caldura se va mentine in zonele joase din vestul, sudul si local in estul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod galben de vijelii și averse torențiale in mare parte din țara, pana la ora 21.00. In Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și local in Transilvania, temporar vantul va avea intensificari (viteze la rafala de peste 55…75 km/h și…