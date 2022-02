Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la evenimentul virtual Agenda Devos, Georgieva a spus ca majorarea dobanzilor in SUA ar putea avea semnificatii semnificative pentru tarile cu datorii mari in dolari. Ea a spus ca este ”extrem de important„ ca Fed sa isi comunice clar planurile pentru a preveni surprizele. Dobanzile mai mari…

- Majorarea dobanzilor cheie de catre bancile centrale, asa cum a facut recent si Romania, ar putea adanci divergentele economice globale, a avertizat directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.

- Majorarea ratelor dobanzii, menita sa combata inflatia, ar putea exacerba divergentele "periculoase si extinse" referitoare la evolutiile economice ale tarilor dezvoltate si in curs de dezvoltare, a avertizat miercuri directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Majorarea ratelor dobanzii, menita sa combata inflatia, ar putea exacerba divergentele ''periculoase si extinse'' referitoare la evolutiile economice ale tarilor dezvoltate si in curs de dezvoltare, a avertizat miercuri directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Fondul Monetar International va publica in 25 ianuarie raportul World Economic Outlook privind proiectiile economice globale, cu o saptamana mai tarziu decat era planificat, pentru a lua in calcul cele mai recente evolutii cauzate de raspandirea variantei Omicron a coronavirusului in intreaga lume,…

- Raspandirea tulpinii omicron a Covid-19 ar putea duce la o incetinire a ritmului redresarii economice globale. Acest lucru a fost declarat vineri de Kristalina Georgieva, director general al Fondului Monetar International (FMI), vorbind la forumul online Reuters Next.

- Potrivit unui studiu, ploaia va inlocui ninsoarea in Arctica, pe masura ce criza climatica va incalzi calota glaciara nordica a planetei. Modelele climatice arata ca schimbarea se va produce cu zeci de ani...

- Regimul președintelui turc Recep Erdogan a decis sa treaca la vegetarianism și sa atraga atenția populației asupra risipei alimentare în contextul prabușirii monedei naționale și a creșterii incontrolabile a prețului alimentelor, scrie Euractiv.„În loc sa mâncam 1-2 kilograme…