PLIN de câini pe străzile Bistriței, deși în adăpost ar mai fi loc Bistrițenii se plang ca e plin orașul de caini maidanezi. Asta deși adapostul Primariei Bistrița ar mai avea locuri, mai ales ca lunar se adopta zeci de caini. Bistrița e impanzita de caini maidanezi. Mai mult, aceștia sunt organizați in haite și au „pus stapanire” pe diferite zone ale orașului. Deși sesizarile sunt numeroase catre serviciul ecarisaj, cainii sunt tot pe strada. „Cel puțin din zona Subcetate, am tot sesizat Poliția Locala, care a sesizat la randul ei Serviciul Ecarisaj. Dar nu vine nimeni. Sunt peste 10 caini in haita care terorizeaza zona!”, au transmis reporterilor Bistrițeanul.ro… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

