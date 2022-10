Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Protectia Mediului din SUA (EPA) isi propune sa declare emisiile de la aeronavele mici cu motoare cu piston, care functioneaza cu combustibil cu plumb, ca fiind un pericol pentru sanatatea publica, transmite Reuters. Emisiile de la cele 190.000 de avioane de aviatie generala din SUA care…

- Emisiile de la cele 190.000 de avioane de aviatie generala din SUA care opereaza cu combustibil cu plumb reprezinta aproximativ 70% din plumbul care intra in atmosfera, potrivit estimarilor guvernului SUA. Plumbul nu se afla in combustibilul care este folosit de aeronavele comerciale. EPA a declarat…

- O groapa comuna si, separat, aproximativ 200 de morminte au fost descoperite in orasul Liman (in estul Ucrainei), recent eliberat de sub ocupatia fortelor ruse, a declarat seful administratiei militare ucrainene a regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, citat de Agerpres. Autoritatile nu au stabilit inca…

- Agentia de securitate rusa FSB a anuntat luni ca a retinut un consul japonez pentru presupuse actiuni de spionaj si i-a cerut sa paraseasca tara, transmite The Guardian. Consulul Motoki Tatsunori a fost eliberat dupa cateva ore de detentie, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al guvernului japonez,…

- Rusia ar trebui sa fie de acord cu crearea unei zone demilitarizate in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, care se afla in mainile fortelor ruse incepand din luna martie, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi ca trei avioane de vanatoare MiG-31 de mare altitudine, echipate cu rachete hipersonice Kinjal (Pumnalul) au fost relocate in regiunea Kaliningrad, relateaza Interfax, potrivit Reuters. Agentia de presa oficiala de presa RIA Novosti citeaza ministerul afirmand…

- Autoritatile din landul german Bavaria au convenit o serie de modalitati pentru a reduce consumul de energie cu 15% in perioada august - martie, inclusiv prin coborarea termostatului in cladirile publice, pe masura ce prima economie europeana se pregateste pentru noi reduceri ale livrarilor de gaze…