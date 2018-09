Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca institutia pe care o conduce intentioneaza sa depuna plangere penala impotriva celor care au promovat si distribuit informatii potrivit carora vaccinurile ar fi ineficiente si riscante, transmite Agerpres.ro. Ministerul Sanatatii intentioneaza,…

