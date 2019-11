Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Culturala Europeana 2021 se face cunoscuta si prin traditiile si obiceiurile de iarna din judetul Timis, care sunt promovate in aceasta perioada ca atractii turistice propuse de Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) in Timis. Acestea sunt puse in valoare printr-o serie…

- Peste o suta de ghizi din cadrul Federației Naționale a Ghizilor de Turism din Romania au luat parte, intre 31 octombrie și 3 noiembrie, la Conferința Naționala a Ghizilor de Turism, organizata la Timișoara și la Arad. Aceștia au avut ocazia sa descopere frumusețile acestei zone a Romaniei, dar și sa…

- Consilierii județeni au aprobat, miercuri, in ședința de plen, o nota de fundamentare prin care vor transmite Institutului Național de Patrimoniu toata documentația necesara, urmand ca experții de la București sa se ocupe de studiul de fezabilitate și alte acte necesare. „In urma discuțiilor…

- Echipa Smartfit Studio Timișoara in colaborare cu Asociația “Viața din sangele meu” organizeaza o noua campanie salvatoare, la care ii invita si pe timisoreni sa li se alature. Este vorba de o actiune de donare de sange, care va avea loc joi, 26 octombrie, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina…

- Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF – organizeaza la Timișoara o ”activitate de instruire a personalului din ONG-uri și parteneri sociali din Regiunea Vest”, totul in cadrul proiectului ”Implica-te in politici publice pentru afaceri!”. Proiectul se adreseaza reprezentanților…

- Atunci cand vine vorba de instructori auto si scoli de soferi majoritatea viitorilor cursanti se confrunta cu o multime de intrebari precum: Care este cea mai buna scoala de soferi? Cum aleg instructorul auto potrivit? Care scoala de soferi dispune de cele mai noi echipamente dar si de cei mai buni…

- Turiștii din vestul țarii, și nu numai, sunt așteptați sa participe la al doilea eveniment de cultura gastronomica Banat Brunch organizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș in acest an. Acțiunea va avea loc, de data aceasta, la Buzad, in data de 31 august, in perioada…