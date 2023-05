Din cauza conditiilor financiare tot mai grele, soferii iși lasa mașina acasa și aleg sa mearga cu mijloacele de transport in comun. Fie ca vorbim despre metrou (in București) sau despre banalele autobuze, romanii par sa tinda catre transportul in comun, pe masura ce a avea propria ta mașina presupune o cheltuiala din ce in […] The post Pleci undeva in acest weekend? Benzina si motorina s-au scumpit. Fa-ti un calcul inainte de a merge la pompa! first appeared on Ziarul National .