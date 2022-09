„Pleacă acum”, îndemn de la primarul canadian al unui port din Newfoundland în timp ce uraganul lovește Primarul Brian Button de la Port Aux Basques din Newfoundland a declarat starea de urgența sambata (24 septembrie), dupa ce furtuna puternica(uraganul) Fiona a lovit in estul Canadei, lasand sute de mii de case și afaceri fara energie electrica. „ Singurul meu mesaj pentru voi oamenii, chiar acum, este daca nu plecați urgent, este posibil sa nu va putem scoate de acolo atunci cand trebuie sa ajungem la voi cu adevarat, așa ca trebuie sa mergeți acum”, a avertizat primarul Button pe cetațenii lui, potrivit Reuters. Primarul din Newfoundland a avertizat privind uraganul Fiona locuitorii din zona,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat sambata ca furtuna Fiona are „un impact teribil in Canada Atlantica și in estul Quebecului”, dupa ce a lovit estul țarii cu vanturi de forța unui uragan, forțand evacuari, doborand copaci și linii electrice și chiar rasturnand case in apropierea oceanului.…

- Uraganul Fiona a devenit o furtuna puternica, de categoria 4, miercuri (21 septembrie), dupa ce a lasat in urma distrugere pe o serie de insule din Caraibe, inclusiv Puerto Rico și Republica Dominicana, majoritatea oamenilor ramanand fara putere și facand cel puțin opt morți. Imaginile din satelit furnizate…

- Locuitorii din Puerto Rico s-au straduit luni (19 septembrie) sa iși revina dupa ce uraganul Fiona a lovit insula cu ploi și vanturi torențiale și a declanșat o pana totala de curent. Aproape 90% din Puerto Rico a ramas luni fara curent electric, potrivit Poweroutage.us. Oficialii au declarat ca va…

