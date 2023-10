Plăţile cash vor fi limitate de mâine. Noile reguli pentru români Incepand de miercuri, 1 noiembrie, o parte din noile masuri fiscale vor intra in vigoare, printre care și limitarea plaților cash la comercianți. Se poate incasa cash, in limita unui plafon zilnic de 10.000 de lei de la o persoana juridica. De asemenea, sunt interzise plațile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile ale caror valoare este mai mare de 10.000 de lei și respectiv 2.000 de lei catre magazinele de timp cash and carry. Totodata se pot face incasari intre doua persoane fizice in limita unui plafon zilnice de 10.000 de lei. Sunt foarte multe localitați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi in Romania am fugit de realitate. Nu am ințeles ca am trait ani de zile peste posibilitați, ceea ce se vede și in deficitele externe, nu doar in cele interne. Aceasta negare a realitații este insoțita și de mituri propagate: ca nu-i nevoie de venituri ridicate, ca putem aranja consolidarea doar…

- Pensii 2023: Ce se intampla cu plata pensiilor și a salariilor in perioada urmatoare. Marcel Boloș: ”Nu se pune problema lipsei de bani pentru profesori, medici, pensionari” Pensii 2023: Ce se intampla cu plata pensiilor și a salariilor in perioada urmatoare. Marcel Boloș: ”Nu se pune problema lipsei…

- „Imi incasez salariul in numerar , nu am cont bancar pentru a apara cele patru crezuri ale AUR: națiune, familie, credința și libertate. Plațile in numerar sunt despre libertate și evitarea controlului social.Reacția liderului AUR vine in contextul in care premierul și-a asumat raspunderea pe noile…

- Guvernul vrea sa reduca gradual plațile cash, cu obiectivul final ca toate tranzacțiile sa se faca doar prin intermediul bancilor. Masura nu este una noua in Europa și a mai fost incercata in Suedia, insa a fost un eșec de proporții al Guvernului.Citește și: De ce vrea Guvernul sa elimine treptat…

- VIDEO: Cand va adopta Guvernul noile reguli pentru jocurile de noroc. Ce se va intampla cu legea ce scoate pacanelele din orașe Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca joi Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care toti operatorii de jocuri de noroc sa fie obligati sa aiba sediul fiscal in Romania.…

- Problema consumului de droguri in randul elevilor este una serioasa atat in Romania, cat și in Cluj. Primarul Emil Boc spune ca se va face un „efort concentrat” pentru prevenție și ca se vor monta camere video in „locurile sensibile”, in care ar avea loc traficul de droguri.

- Analistul economic Adrian Negrescu a declarat miercuri, pentru B1 TV, ca pachetul cu masuri fiscale al Guvernului PSD – PNL e o șaorma cu de toate, cu taxe marite fara sens, unele care vor stimula evaziunea fiscala și altele care sunt pur și simplu neconstituționale. Negrescu a mai spus ca din proiectul…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat ca cardurile de energie urmeaza sa primeasca o a doua tranșa de 700 de lei. Potrivit declarațiilor sale, banii vor fi incarcați in carduri incepand cu data de 15 septembrie. Este important de menționat ca beneficiarii trebuie sa fie conștienți de un detaliu…