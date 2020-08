Stiri pe aceeasi tema

- Pe 25 august, la Teatrul de Vara Herastrau, de la ora 20.30, Primaria Municipiului Bucuresti prin Teatrul „Stela Popescu" prezinta spectacolul „Femeia, eterna poveste", o poveste interbelica in regia lui Attila Vizauer, pe un scenariu de Ema Stere, scenografia Anca Albani, coregrafia Ioana Macarie.…

- Potrivit Variety, Disney va lansa „Mulan" pe 4 septembrie, la un pret special. Compania va face astfel un test pentru a determina cat de multi clienti vor vrea sa vizioneze lungmetrajul care era programat sa fie lansat exclusiv in salile de cinema. Spre deosebire de continutul disponibil pe Disney+,…

- Disney a renuntat sa lanseze „Mulan” in cinematografele din SUA si alte teritorii, iar filmul live-action va avea premiera online, in luna septembrie, pe platforma Disney+, potrivit news.ro.Potrivit Variety, Disney va lansa „Mulan” pe 4 septembrie, la un pret special. Compania va face astfel un test…

- Realizatorul scurtmetrajului "La Luna", Enrico Casarosa, va regiza povestea initiatica a unui baietel pe nume Luca si a celui mai bun prieten al sau, un monstru marin, in cadrul unui lungmetraj de animatie ce va fi lansat de Pixar anul viitor, transmite vineri The Hollywood Reporter. Casarosa a castigat…

- Filmul "Tom si Jerry 2.0" in regia lui Florin Piersic Jr. va fi prezentat in premiera, online, miercuri pe platforma TNRS - Scena Digitala, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Filmul, ce are la baza piesa de teatru "Jerry si Tom", de Rick Cleveland, ii aduce in prim plan pe actorii…

- In luna iulie, Film Now invita telespectatorii sa ia parte la celebrarea dragostei pentru una dintre cele mai mari trupe din toate timpurile. Duminica, 19 iulie, de la ora 20:00, “Bohemian Rhapsody” este un omagiu adus legendarei trupe Queen, muzicii lor și carismaticul Freddie Mercury, unul dintre…

- Fiica lui Bond va avea propria franciza, creata de scenarista „Killing Eve”. Mathilde va fi introdusa ca personaj în filmul „No Time To Die”, relateaza Mediafax.Noul film „James Bond” are premiera mondiala pe 12 noiembrie. În ultimii ani, ideea…