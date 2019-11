Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul National Gheorghe Munteanu Murgoci a ajuns la frumoasa varsta de 100 de ani i dea lungul acestor 10 decenii sa afirmat ca o adevarat citadel a învmântului brilean. In anul de gratie 2019 luna octombrie zilele de 14 18 Colegiul sia propus sa aniverseze Centenarul printro serie de...

- Teatrul National „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca organizeaza, intre 9 si 13 octombrie, Festivalul Intalnirile Internationale de la Cluj, sub semnul "Impreuna". Festivalul se afla la cea de-a noua editie.

- Ziua internaționala a cafelei se sarbatorește pe 1 octombrie din 2015, cand Organizația Internaționala a Cafelei a lansat evenimentul la Milano, scrie Mediafax.Evenimentul dedicat uneia dintre cele mai populare bauturi din lume promoveaza și sarbatorește cafeaua atragand atenția asupra exploatarii…

- GOOGLE. Google LLC este o corporație americana multinaționala care administreaza motorul de cautare pe Internet cu același nume. A fost fondata in 1998 de catre doi doctoranzi de la Universitatea Stanford,...

- Jandarmeria sarbatorește 100 de ani de existența in Ardeal, iar cu aceasta ocazie Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba va organiza un eveniment in Piața Cetații, joi, 26 septembrie, de la ora 12.30. Cei prezenți vor putea vedea uniforme militare din perioada 1850-1918, vor putea urmari…

- Ziarul Unirea Jandarmeria sarbatorește 100 de ani de existența in Ardeal: Ceremonial militar, expoziție de uniforme și defilare, joi, in Piața Cetații Joi, 26 septembrie, Jandarmeria sarbatorește 100 de ani de existența in Ardeal. Data va fi marcata la Alba Iulia printr-un ceremonial militar organizat…

- Biblioteca Municipala "Dr. C.I. Istrati" aniverseaza 70 de ani de la inființare și 26 de ani de cand poarta numele ilustrului academician Constantin I. Istrati. Așadar, o dubla sarbatoare care va fi marcata vineri, 27 septembrie 2019, de la ora 11.00, printr-o serie de evenimente organizate, evident,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat, luni, ca raportul final al INML, transmis catre DIICOT , nu schimba cu nimic situația existenta, doar ca, in baza lui, se poate cere expertiza internaționala. „E vorba și de certitudinea unei familii”, spune Cumpanașu.Alexandru…