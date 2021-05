Stiri pe aceeasi tema

- Ethereum, al doilea cel mai mare criptoactiv dupa capitalizarea de piata, atinge un record de 4.100 de dolari si continua sa creasca, spune Simon Peters, analist in domeniul pietei criptoactivelor al platformei de investitii eToro. "Ethereum a atins inca un record in aceasta saptamana dupa…

- Programatorul ruso-canadian Vitalik Buterin a creat tehnologia blockchain Ethereum în 2013 când avea doar 19 ani, relateaza CNN.Ether, criptomoneda folosita de ethereum a fost lansata în 2015 iar Buterin are acum în jur de 333.500 de etheri în portofelul sau virtual.…

- Prețul dogecoin, criptomoneda creata în gluma ce are drept inspirație o mema, a urcat miercuri la un nou record, continuând ascensiunea din 2021 ce a transformat-o în a patra cea mai valoroasa moneda virtuala, relateaza Reuters.Moneda virtuala lansata în 2013 ca o satira…

- Valoarea pieței criptomonedelor a depașit pentru prima data pragul de doua trilioane de dolari luni dupa o creștere a prețului ether, a doua cea mai mare moneda digitala, relateaza CNBC.Capitalizarea de piața totala a criptomonedelor s-a dublat în ultimele doua luni, potrivit site-ului…

- Cel mai bogat om de pe planeta, Elon Musk, a saracit din doua cuvinte milioane de investitori care aveau bani bagati in piata criptomonedelor. Asa cum spuneam si in materialele anterioare, cand Elon Musk spune ceva despre criptomonede vorbele lui au efect devastator in piata. Dupa ce…

- Pasionații de criptomonede au avut o supriza neplacuta. Moneda virtuala, Bitcoin, s-a devalorizat in urma unor declarații ale lui Elon Musk, potrivit Reuters. Bitcoin a scazut luni cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce fondatorul Tesla a declarat weekend-ul trecut ca preturile Bitcoin…

- Jeff Bezos și-a recaștigat titlul de cea mai bogata persoana din lume, punand capat domniei lui Elon Musk, care a durat aproximativ șase saptamani, informeaza CNN . Musk a pierdut, marți, aproximativ 4,5 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile Tesla au scazut cu 2,4%, ceea ce a fost suficient pentru ca…

- Moneda virtuala Bitcoin a inregistrat un nou record istoric, apropiindu-se de valoarea de 50.000 de dolari pentru o unitate. Un bitcoin valoreaza duminica 49.283 de dolari dupa ce, in aceasta saptamana, Tesla a declarat ca a investit 1,5 miliarde de dolari in cea mai valoroasa moneda digitala din lume.