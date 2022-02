Platforma CAROM, o bombă ecologică ignorată! Deșeurile se întind pe o suprafață uriașă Deșeuri periculoase pe o suprafața intinsa, cat 20 de terenuri de fotbal unite, dar pe care autoritațile de mediu joaca ”Baba Oarba” și le trece cu vederea de ani mulți. In timp ce alte țari adopta programe de protecție a mediului, Romania adapostește Platforma CAROM din Onești, o bomba ecologica pe care autoritațile o ignora la fiecare verificare, deși amenința de la inceputul anilor ’90 cu poluarea unor ape importante și afectarea iremediabila a panzei freatice din zona. Platforma CAROM din Onești pare cel mai toxic secret al autoritaților de mediu locale, devenind, dupa ultimele rapoarte,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

