- Credite nebancare devin tot mai populare in Romania, in 2018, 11% din creditele in lei au fost acordate de IFN-uri (instituții financiare nebancare). In prezent, sunt inregistrate peste 250 de IFN-uri in Registrul General și Registrul Special... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In perioada iulie-august s-au exportat peste 1870 de tone de struguri, mai exact 1871,12 tone, arata datele Asociației „Moldova Fruct”. Astfel, strugurii moldovenești au ajuns atat pe piața din est, cat și pe cea din vest. Cele mai mari cantitați de struguri au ajuns România, peste…

- Duminica, 20 septembrie se incheie saptamana 38 de epidemie de coronavirus in Romania. In ultimele șapte zile s-au inregistrat mai multe recorduri negative: cele mai multe cazuri confirmate intr-o singura zi – 1713, dar și rata de pozitivare a testelor prelucrate care a ajuns la 6,55%, fiind cea mai…

- Ziarul Unirea Firmele din Romania se vor putea inscrie pentru granturi in valoare totala de un miliard de euro. Care sunt pașii de urmat Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit oficial operationala marti, incepand de la ora…

- Andrei si Laura Pop sunt IT-isti si obisnuiau sa-si petreaca vacantele in destinatii exotice, insa criza sanitara si teama de problemele care se puteau ivi i-au determinat sa opteze in acest an pentru locuri aflate mult mai la indemana, in apropiere. O saptamana petrecuta in Ungaria, la Balaton, plus…

- "Noul cimitir-parc din municipiul Cluj-Napoca, situat in Someseni, pe strada Mos Ion Roata f.n., este amenajat pe o suprafata de peste 20 hectare si cuprinde 5.553 morminte, 1.856 urne columbar si o capela. Conceptul de cimitir-parc a fost dezvoltat in tarile vestice si preluat si in Romania pentru…

- Odata cu aparitia pandemiei COVID-19, in perioada martie-iulie s-a inregistrat o crestere de aproximativ 200% a numarului de utilizatori pe atlas.app , platforma digitala integrata de servicii de sanatate si wellbeing. Cei mai multi dintre acestia, aproximativ 75%, au solicitat suport psiho-emotional…

- Un gradinar din Elvetia, Daniel Hirschi, stabilit in comuna Voivodeni in urma cu 15 ani, dupa ce s-a indragostit in timpul unei actiuni umanitare pe care a desfasurat-o in Romania, a reusit sa dezvolte o ferma in care tot ce cultiva este ecologic, agricultura dezvoltata de el bazandu-se doar pe microorganisme…