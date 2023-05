Stiri pe aceeasi tema

- ”In prezent taxa de pod la Fetesti este obligatorie, avand in vedere faptul ca pentru suspendarea achitarii acesteia sunt necesare anumite demersuri juridice. Astfel, pana la suspendarea efectiva a taxei de trecere a podurilor dunarene, cei care le tranziteaza trebuie sa achite aceasta taxa, in caz…

- Deși ministrul Transporturilor a declarat, ieri, ca se are in vedere suspendarea taxei de pod de la Fetești, azi, CNAIR vine și spune ca NU. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi suspendata, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.Institutia a venit cu aceasta precizare dupa ce ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a solicitat suspendarea platii tarifului pentru tranzitarea podului peste bratul Borcea pe perioada efectuarii lucrarilor de reparatii, in conditiile in care repararea deteriorarilor extinse ale podului se va suprapune pe perioada sezonului estival.

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta ca doreste suspendarea acestei taxe deoarece circulatia in zona respectiva va crea un disconfort. “Impreuna cu domnul Pistol, avand totusi o perioada in care intram in zona estivala, avand in vedere ca exista aceste…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, de ce au fost facute lucrari pe Autostrada A2, la podul pentru bratul Borcea, in timpul minivacantei de 1 Mai, iar acest lucru a facut ca aceia care au plecat de pe litoral sa faca cinci ore pana la Bucuresti. “Stiu ca sunt lucrari…