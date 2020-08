Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump ar putea retrage Statele Unite din NATO daca obtine un nou mandat, spune fostul sau consilier pentru Siguranta Nationala, John Bolton. Intr-un interviu pentru publicatia germana Handelsblatt, el il catalogheaza pe liderul de la Casa Alba drept o „anomalie” politica.

- Donald Trump ar putea retrage Statele Unite din NATO daca obtine un nou mandat, afirma John Bolton, fost consilier prezidential pentru Siguranta Nationala, catalogandu-l drept o "anomalie" politica pe actualul lider de la Casa Alba, potrivit Mediafax."Donald Trump este o anomalie", a declarat…

- Victoria repurtata duminica de conservatorul Andrzej Duda, susținut de partidul la guvernare PiS, spun comentatori politici europeni cunoscatori ai dosarului polonez la Bruxelles, ii va determina pe partenerii europeni ai Poloniei “sa-și dubleze vigilența fața de incalcarile statului de drept in aceasta…

- Sanofi a anunțat, vineri, ca intenționeaza sa reduca pana la 1.680 de locuri de munca in Europa, anunța Reuters, potrivit Mediafax.O sursa a spus ca reducerile vor fi efectuate in urmatorii trei ani. Reuters a raportat joi ca Sanofi are in vedere taierea a sute de locuri de munca și ca va…

- Cererea de mașini noi in Europa nu a revenit la nivelul dinainte de pandemie. Astfel ca uzina Ford din Craiova nu lucreaza la intreaga capacitate. Deși s-a incheiat starea de urgența de o luna, Ford nu a rechemat toți angajații la munca. Planurile companiei de reintregire a producției depind de cererea…

- Intr-un interviu acordat postului de radio din Barcelona RAC-1, Maria Neira a cerut totusi "multa prudenta" si "bun simt" in aceasta faza "foarte critica" de eliminare a restrictiilor. Responsabila OMS a cerut populatiei sa nu dea dovada "nici de paranoia, nici de excesiva relaxare" si sa…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru un al doilea val de COVID-19, a avertizat directoarea Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), Andrea Ammon, intr-un moment in care numeroase tari au anuntat iesirea din izol

- Posibilitatea unui al doilea val de infectari cu coronavirus in jurul Europei nu mai este o teorie exagerata, conform directoarei agentiei europene responsabila de consilierea guvernelor europene, inclusiv pe cel al Regatului Unit, pe controlul bolilor, scrie The Guardian.