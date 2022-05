Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața s-a deschis apelul pentru finanțari prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), iar Primaria Timișoara a depus o solicitare ca sa obțina fonduri pentru cumpararea a 25 de troleibuze moderne echipate cu baterii.

- Luni se deschide apelul de proiecte al Ministerului Dezvoltarii pentru finantarea constructiei de locuinte nZEB pentru tineri care provin din comunitati si grupuri marginalizate si specialisti din domeniul sanatatii si al educatiei. Anuntul a fost facut de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si…

- SALVARE… In sfarșit, Manastirea Parvești, monument istoric de o valoare deosebita, va fi restaurata. Anunțul a fost facut de Consiliul Județean printr-un mesaj pe Facebook: “a fost inclusa in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in vederea reabilitarii. A fost deja realizata intreaga documentație…

- Reabilitarea cladirilor cu risc seismic I și II se va face cu bani de la Guvern, spune ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila . Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor , inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre…

- Dezvoltarea și modernizarea cladirilor publice, precum și eficientizarea acestora din punct de vedere energetic reprezinta obiective importante pentru echipa Consiliului Județean Maramureș. In acest sens, aleșii județeni s-au intrunit astazi in ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș, in cadrul…

- Craiovenii care stau la bloc trebuie sa stie ca pot sa primeasca bani pentru mai multe lucrari de modernizare a blocului. Daca pana acum se primeau fonduri doar pentru anvelopare, de aceasta data locatarii pot sa primeasca bani si pentru alte lucrari. Prin urmare, ar putea fi dați bani pentru lucrari…

- Contribuția la pilonul II de pensii va fi majorata de guvern cu un punct procentual, la 4,75%, incepand din ianuarie 2024, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere pe siteul Ministerului Muncii. Prevederea este cuprinsa in Planul Național de Reziliența și Redresare și…