- Vineri, 24 ianuarie 2020, Iasul devine centrul de interes al intregii țari, urmand a gazdui o serie de manifestari dedicate implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, la acestea fiind așteptați sa participe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim – ministrul Ludovic Orban, ambasadori,…

- Din partea Diecezei de Iasi a participat o delegatie numeroasa, condusa de PS Iosif Paulet, episcop al Diecezei de Iasi, PS Petru Gherghel, episcop emerit, mai multi preoti si persoane consacrate, dar si multi credinciosi laici. La celebrare au participat IPS Miguel Maury Buendia, nuntiu apostolic in…

- Mai multe echipaje medicale au fost solicitate sa intervina, duminica, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane din Republica Moldova s-a rasturnat la intrarea in Raducaneni, pe DN 28A. Potrivit reprezentantilor SMURD Iasi, pasagerii sunt constienti si au traumatisme multiple. La fata locului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Radauți Prut - I.T.P.F. Iasi au identificat si retinut, miercuri, in localitatea de frontiera Mitoc, județul Botosani, un grup de șase cetateni straini, care nu iși justifica prezența in zona.Persoanele au fost conduse…

- Partidul Liberal propune crearea unei Mișcari Unioniste in Republica Moldova din care sa faca parte toate formațiunile care opteaza pentru unirea cu Romania și care sa participe in comun la alegerile parlamentare și la scrutinul prezidențial din anul viitor. Asemenea tentative au existat și anterior,…

- Dodon crede ca in R. Moldova e nevoie de inca doua aeroporturi, iar daca un partener privat vrea sa faca „un aeroport de la zero, in camp", nu are decat sa investeasca banii. Mai mult, Dodon crede ca un aeroport in plus ar atrage companiile low cost, iar moldovenii nu vor mai merge sa zboare din Romania.…

- Clujul a sarbatorit Ziua Naționala a Romaniei – aniversarea a 101 ani de la Unirea Transilvaniei cu Romania - printr-o serie de evenimente care au insuflețit centrul orașului. Pe tot parcursul zilei, peste 100.000 de persoane s-au bucurat de manifestarile care au avut loc in Piața Mihai Viteazul, Piața…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, vineri, ca nu a primit nicio invitatie oficiala de a participa la evenimentele organizate de Ziua Armatei Române si a spus ca regreta acest lucru, transmite Agerpres. "As vrea sa stie toata lumea. Nu am primit nicio invitatie oficiala de…