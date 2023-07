Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, care permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima prin porturile din sud, a anuntat, luni, Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea a fost mediata in urma cu un an de ONU si Turcia. Acordul a fost prelungit…

- Rusia nu a fost de acord sa inregistreze nave noi din 27 iunie, iar acordul va expira luni, cu exceptia cazului in care Moscova este de acord sa il prelungeasca. Un purtator de cuvant al Natiunilor Unite a declarat vineri ca secretarul general Antonio Guterres asteapta un raspuns din partea presedintelui…

- Vladimir Putin spera sa mențina impreuna forțele mercenare Wagner sub un nou comandant și sa intrerupa legaturile grupului cu Evgheni Prigojin, apreciaza Institutul pentru Studiul Razboiului, in analiza zilnica a situației de pe fronului din Ucraina.Intr-un interviu din 13 iulie, Putin a declarat pentru…

- Garantiile de securitate pe care Occidentul le are in vedere pentru Ucraina ar fi o greseala periculoasa, care ar putea aduce atingere securitatii Rusiei si ar expune Europa la riscuri mult mai mari pentru multi ani de acum incolo, transmite miercuri Kremlinul. „Prin luarea unei astfel de decizii, aceste…

- La summitul NATO, care incepe astazi in Lituania, Statele Unite și cei mai apropiați aliați ai lor vor incerca sa transmita Rusiei un mesaj ferm: Occidentul este unit contra agresiunii declanșate de președintele rus, Vladimir Putin, in Ucraina. Vor exista

- Kremlinul a criticat sambata repatrierea de catre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mai multor comandanti ucraineni care urmau sa ramana in Turcia pana la sfarsitul conflictului in baza unui acord intre Moscova si Kiev, relateaza AFP.Turcia este un garant intre Rusia și Ucraina, in baza…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,0 s-a produs vineri in vestul Franței, in regiunea Charente-Maritime, a anunțat vineri Centrul german de cercetare pentru geosciințe (GFZ). Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 km, a precizat GFZ, revizuind in scadere o masuratoare anterioara de 5,5 magnitudine.…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de „activitate vadit terorista”, susținand ca atacul cu drone de marți dimineața, 30 mai, asupra Moscovei „a vizat ținte civile”, transmite agenția rusa de presa de stat TASS.„Regimul de la Kiev incearca sa intimideze Rusia, sa bage frica in cetațenii…