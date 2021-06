Planul de restructurare al CEO nu a fost încă refăcut Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia(CEO) 2021 – 2025 nu a fost inca revizuit. Adminstrația companiei energetice a purtat o corespondența cu specialiștii Comisiei Europene. Executivul Uniunii Europene a critcat prima varianta a Planului de restructurare trimisa inca de anul trecut de Complexul Energetic Oltenia. A fost declanșata chiar și o ancheta cu privire la obiectivele companiei energetice, in contextul in care CEO este beneficiar de ajutoare de stat pentru plata certificatelor de CO2. Planul trebuie sa fie aprobat pana in luna septembrie, in caz contrar compania va trebui… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

