- Joi, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat ca nu exista nicio informație care sa sugereze ca Rusia ar avea intenția de a ataca intenționat, dupa ce a fost intrebat despre descoperirea unor ramașițe care ar putea proveni de la o drona rusa gasite in Romania cu o zi in urma. „Nu dispunem…

- ”Ne apropiem de 85% grad de umplere al depozitelor de gaz pentru sezonul rece. Cu 570 milioane metri cubi mai mult ca in perioada similara a anului trecut. Asta este o veste buna pentru ca inseamna ca vom putea trece peste o iarna normala doar folosind gaz din productia si depozitele romanesti (100%…

- Laboratorul Sanitar Veterinar Județean a confirmat apariția virusului pestei porcine africane intr-o gospodarie din comuna Vișina, sat Broșteni, județul Dambovița. Centrul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Dambovița a adopta planul de masuri privind controlul și combaterea acestei boli.…

- Guvernul a adoptat in ședința de astazi Planul de acțiuni pentru pregatirea de sezonul de incalzire 2023-2024. Acesta ia in calcul trei posibile scenarii, cel mai pesimist fiind rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale, semnat intre Moldovagaz și Gazprom. In funcție de fiecare scenariu,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit ieri, 21 iulie a.c., in ședința extraordinara și a aprobat Hotararea nr. 9/2023, privind completarea și intensificarea acțiunilor menționate pentru perioada caniculara in Planul de masuri pentru diminuarea potențialelor efecte negative…

- Primaria Teiuș, in colaborare cu autoritațile abilitate, a intervenit rapid in urma apelului unui cetațean privind prezența unui urs brun și a puiului sau in zona „la vie” din satul Capud. Echipa de intervenție constituita de primarul orașului a desfașurat o misiune de alungare și prevenire pe intreaga…

- Mihai Stoica este convins ca nu vor exista probleme de securitate la meciul FCSB – Dinamo, programat pe stadionul Ghencea, deși intre fanii celor doua echipe exista o mare rivalitate, iar suporterii de la CSA Steaua au anunțat ca nu sunt de acord ca partida sa se dispute pe aceasta arena. Oficialul…

- Mai mulți calatorii se pling ca de mai multe ori li s-au anulat zborurile. In timp ce unii spun ca risca sa-și piarda locul de munca alții au menționat ca așteapta sa ajunga la destinație de mai multe zile la rind. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale susțin ca autoritațile…