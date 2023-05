Stiri pe aceeasi tema

- Cu o luna inainte insa, instituția condusa de Alexandru Rafila are in plan un nou Plan de Cancer. De asemenea, Ministerul Sanatații a evitat sa clarifice, in ciuda insistențelor jurnaliștilor, in ce forma va fi adoptat noul plan - daca este nevoie de o noua lege trecuta prin Parlament.”Nu ne intereseaza…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a anunțat miercuri, la Institutul Clinic Fundeni din București, ca Planul Național de Combatere a Cancerului a fost refacut și pus iar in dezbatere publica. Reamintim ca forma inițiala a legii trecuse deja prin Parlament.

- „Fie are interese ascunse, fie este un manager incompetent”, așa descrie președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (PNL), mandatul actualului ministru al Sanatații, Alexandru Rafila (PSD). Afirmațiile lui Alin Tișe sunt facute in contextul in care exista nemulțumiri și din PSD fața de Alexandru…

- Birou Parlamentar Patriciu Achimaș-Cadariu considera ca zeci de mii de pacienți de cancer din Romania așteapta din partea Ministerului Sanatații pana la finele lunii iunie 2023 normele de aplicare a Legii privind Planul Național de Combatere și Control a Cancerului, insa Alexandru Rafila pare sa aiba…

- Zeci de mii de pacienți de cancer din Romania așteapta din partea Ministerului Sanatații pana la finele lunii iunie 2023 normele de aplicare a Legii privind Planul Național de Combatere și Control a Cancerului, insa ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, pare sa aiba alte preocupari și ii denigreaza…

- Romania iși propune sa trateze cel puțin 90% dintre pacienții cu accident vascular cerebral intr-o unitate specializata, potrivit Planului de Actiune pentru Accidentele Vasculare Cerebrale in Europa (SAP-E) semnat de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu critica decizia ministrului Alexandru Rafila de a modifica Planului National de Combatere si Control a Cancerului. El susține ca promisiunile facute bolnavilor de cancer „sunt aruncate la coș”.

- Deputatul PSD Patriciu Achimaș-Cadariu, profesor și fost ministru al Sanatații, a criticat in termeni duri anunțul ministrului Sanatații, Alexandru Rafila (și el tot din PSD), privind modificarea Planului National de Combatere si Control a Cancerului, la mai bine de cinci luni dupa aprobarea prin lege…