Plănuiești un city break în Cluj? Iată trei ponturi pentru a călători eficient Clujul ofera nenumarate motive pentru a fi vizitat și iți asigura modalitați de transport sigure și accesibile din orice punct al orașului. Mai mult decat atat, Clujul este pregatit non-stop sa iți asigure modalitați de a te deplasa dintr-un punct turistic in altul, oricare ar fi ziua din saptamana ori sezonul anual in care iți […] The post Planuiești un city break in Cluj? Iata trei ponturi pentru a calatori eficient appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, intr-un interviu acordat Prima News, ca in anul 2025 vom putea calatori in SUA fara vize, el precizand ca va fi un efort comun si in acest sens a facut apel si la diaspora si o sa se implice foarte mult si romanii si statul roman si statul american. ”E o consolidare…

- Creierul nostru ne ofera potențialul de a comunica in moduri extraordinare, iar felul in care alegem sa folosim cuvintele poate imbunatați funcționarea neurala a creierului. De fapt, un singur cuvant are puterea de a influența manifestarea genelor ce regleaza stresul fizic și emoțional.Daca nu ...

- Astfel, lista ta de cumparaturi va prinde contur și va deveni ghidul tau de incredere pentru organizarea unei seri cu prietenii sau a unei petreceri de succes. De la bauturi racoritoare și gustari sarate, pana la delicii dulci și mancare savuroasa, fiecare element de pe lista ta va contribui la succesul…

- Daca ești in cautarea unui nou vehicul și iți dorești sa alegi ceva care sa fie mai eficient din punct de vedere energetic, atunci poate ca te gandești la mașinile hibride și cele electrice. Acestea sunt doua opțiuni care pot sa ofere o mulțime de beneficii, insa ar trebui sa știi mai multe despre ele…

- Situațiile neprevazute care sa te puna in dificultate pot sa apara la orice pas și tocmai de aceea este important sa ai o soluție de rezerva in orice situație. Smile Credit a dezvoltat pentru tine diverse soluții de finanțare la care sa poți apela oricand, fara sa iți faci griji in privința aprobarii.…

- Situațiile neprevazute care sa te puna in dificultate pot sa apara la orice pas și tocmai de aceea este important sa ai o soluție de rezerva in orice situație. Smile Credit a dezvoltat pentru tine diverse soluții de finanțare la care sa poți apela oricand, fara sa iți faci griji in privința aprobarii.…

- Guvernul Romaniei a aprobat, vineri, memorandumul semnat luna trecuta la Timișoara, de ministrul Transporturilor din Romania, Sorin Grindeanu, și ministrul de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, privind deschiderea intre cele doua țari la Beba Veche – Kubekhaza. Memorandumul vine in urma demersurilor…

- Fostul medic al naționalei de fotbal compara cazul Simonei Halep cu cel al fotbalistului Adrian Mutu. Pompiliu Popescu este convins ca Simona Halep s-a dopat. Dar spre deosebire de Mutu, prins de doua ori, Simonei Halep ii lipsește caracterul de care a dat dovada acesta. Și-a recunoscut greșeala și…