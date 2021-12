Planta devoratoare de insecte de la Peşteana De multi, multi ani, (nimeni nu le stie numarul, pentru ca nu a acordat atentie unui asemenea fapt) in marginea comunei hunedorene Pesteana se intinde pe aproape doua hectare o mlastina. I se spune taul fara fund si este situata in apropiere de localitatea Densus. Localnicii se feresc de ea, caci nu o data s-a intamplat sa-si piarda vacile pe acolo, nici turistii nu o viziteaza prea mult, din simplul motiv ca nu stiu multe despre ea, cum, de altfel, nici autoritatile nu au prea multe date. Ceea ce face ca mlastina aceasta sa fie deosebita, este faptul ca in apele sale creste o planta care suprima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD-ist al Muncii, Marius Budai, a promis ca de la 1 ianuarie nu vor mai exista pensii sub o mie de lei in Romania. Spune ca are bani pentru asta, dar nu ne explica exact de unde va face rost de buget. Oamenii de afaceri și analiștii spun ca aceasta este iar o promisiune populista a PSD, ca…

- O informație de impact foarte mare in intreaga lume dar cu efecte uriașe pentru țara noastra a trecut ieri neobservata la noi. Conform Agenției Tass, gigantul canadian Grasshopper Energy, lider global in domeniul energiei curate in infrastructura energetica durabila, și Alteța Sa Principele Ștefan Sturdza…

- Negocierile dintre PNL și PSD privind formare unui nou guvern au intrat in impas ca urmare a unor solicitari foarte ferme ale liderilor PSD. Potrivit informațiilor noastre, una dintre solicitarile tari ale PSD care au blocat pentru moment negocierile cu PNL privind viitorul cabinet a fost aceea ca PSD…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- Ludovic Orban il critica pe președintele Iohannis, pe care il considera principal vinovat de actuala criza politica. Mai mult, fostul lider liberal crede „cu siguranța” in varianta suspendarii. „Traim in Romania, o tara frumoasa cu oameni frumosi, doar ca avem un presedinte care a luat-o razna complet,…

- Deputatul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca nu va vota pentru Guvernul Ciuca, iar saptamana viitoare va demisiona din grupul parlamentar al PNL. “Eu categoric nu voi vota pentru Guvernul Ciuca, iar pentru mine asta e picatura care a umplut paharul. Saptamana viitoare imi voi da demisia din grupul parlamentar…

- Fostul ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) transmis la Comisia Europeana o mulțime de proiecte controversate de care nu știe niciun parlamentar roman despre ele, fapt pentru, PUTEREA, va prezenta, in exclusivitate,…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, susține ca așa-numitul certificat verde practic „nu mai exista” in Romania din cauza faptului ca persoanele testate pentru SARS-CoV-2 nu au aceleași drepturi de acces precum cele care s-au vaccinat impotriva COVID-19. Ea spune ca eliminarea posibilitații de testare…