Planta care îți curăță corpul de substanțe periculoase! Planta care iți curața corpul de substanțe periculoase exista și se numește urzica! Bogata in minerale si in vitamine, urzica stimuleaza digestia si secretia bilei daca este folosita ca ceai. Și nu numai atat. O cura de trei-patru saptamani cu cate trei cani de ceai de urzica pe zi curata organismul de substante nocive si-l revitalizeaza. Cat timp vei urma cura cu ceai de urzica, vei urina mai des. Nu trebuie sa te ingrijorezi, este un efect normal, astfel eliminandu-se substantele toxice din sange. Ceaiul se face dintr-o lingura de planta maruntita la o cana cu apa clocotita, lasata acoperita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

