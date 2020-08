Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc crede cu taria ca legea trebuie respecata sau schimbata. Și daca cineva nu accepta legea, trebuie sa fie forțat sa o respecte. "Cred ca legea trebuie respectata sau schimbata. Cu forța daca e nevoie. Varianta "nu sunt de-acord cu ea, deci n-o respect", nu merge. Acestea fiind…

- Premierul Ludovic Orban a avut, luni, intalniri de lucru cu reprezentanții Tarom și Blue Air, companii a caror activitate a fost afectata de pandemia cu COVID-19, anunța MEDIAFAX.„Impreuna cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și cel al Finanțelor, Florin Cițu, au fost analizate soluțiile…

- Reprezentanții ALDE critica faptul ca Guvernul PNL ii lasa pe romani sa-și faca testul pentru coronavirus din propriii bani și nu contribuie la aceasta acțiune. Romanii platesc asigurari de sanatate și ar trebui sa li se asigure testarea gratuit, mai spun cei din opoziție.

- PSD a lansat o cascada de mesaje pentru liberali. Social-democrații ii cauta nod in papura Guvernului Orban, pe care il acuza de proasta gestionare a crizei din Romania. Reprezentanții PSD au transmis ca „Orban Cinicul” nu are bani pentru a dubla alocatiile pentru copii, insa are pentru „tunurile PNL”.…

- Reprezentantii PSD afirma, dupa ce Senatul a amanat dezbaterea proiectului de lege privind carantina si izolarea, ca sunt ”extrem” de ingrijorati de situatia sanitara din tara, insa ”un proiect de lege de o asemenea importanta, care afecteaza drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, nu…

- Premierul Ludovic Orban a trimis, miercuri, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului o adresa in care arata baza legala prin care a transmis anterior Legislativului, doar spre informare, hotararea de guvern privind prelungirea starii de alerta (HG 476/2020). Astfel, in cuprinsul…

- Pe data de 7 aprilie, Maria Trofin, o ieșeanca in varsta de 86 de ani, a fost amendata de catre polițiștii locali pentru ca a ieșit la cumparaturi cu jumatate de ora mai devreme decat prevedea Ordonanța Militara. „Eu locuiesc singura, soțul meu fiind decedat de mulți ani. Știam ca trebuie…

- Avertisment sumbru lansat de COTAR privind planurile guvernului. Modificarile la Legea RCA vor afecta 8 milioane de proprietari de autovehicule și o industrie care reprezinta 15% din PIB-ul Romaniei, ce asigura salariile a peste 500.000 de cetațeni, anunța confedeația transportatorilor COTAR.Citește…