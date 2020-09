Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul dreptei la Primaria Sectorului 5 Cristian Bacanu anunta ca a depus miercuri plangere penala la DNA impotriva contracandidatului sau de la PSD, primarul in functie Daniel Florea, pe care il acuza de mita electorala. Despre cei care accepta mita electorala afirma ca isi vand dreptul de a…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca depus o plangere penala impotriva primarului Robert Negoita, in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, acuzand ca a fost pusa in functiune fara niciun aviz si fara niciun acord de mediu.

- Candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitalei, Nicușor Dan, a depus, luni, o plangere penala la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, impotriva primarului sectorului 5, a șefului Poliției locale a sectorului 5 și a șefului Companiei de salubritate a

- USR Sector 5 a depus la DNA o plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru abuz in serviciu si impiedicarea exercitarii drepturilor electorale, dupa scandalul de la conferința de presa a lui Nicușor...