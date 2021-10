Stiri pe aceeasi tema

- Un Raport al Camerei de Conturi Ialomița confirma faptul ca ex-primarul comunei Barcanești, Daniel Popa, a prejudiciat bugetul local cu peste 400 mii de lei. Fostul edil local risca o condamnare penala de la 2 la 7 ani. Concluziile Camerei de Conturi In perioada 2019-2020, ziarul nostru dezvaluia modul…

- Primaria municipiului Bistrița urgenteaza amenajarea noii cai de acces spre noul cimitir, fara sa țina seama de ințelegerile de dinainte cu reprezentanții comunitații reformate. Lucrarile aflate in plina desfașurare creaza nemulțumiri in randul enoriașilor. Odata cu lucrarile demarate in zona, gardul…

- Sase alesi USR PLUS au depus, marti, o plangere penala la DNA impotriva Primariei Sectorului 3 si edilului Robert Negoita, pentru abuz in serviciu, in cazul decesului celor doi muncitori pe santierul nelegal deschis langa Ministerul Culturii.

- Lucian Judele, viceprimarul USR PLUS al Sectorului 3, a depus, luni dimineața, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, o plangere penala pe numele firmei deținuta majoritar de parinții primarului...

- Avocatul Dan Chitic a declarat, vineri, la Antena 3, ca a depus la Parchetul General o plangere penala pe numele premierului Florin Cițu, in urma dezvaluirilor despre faptul ca a stat in arest in SUA dupa ce a fost prins beat la volan. „Exercitarea de catre dl Cițu a funcției de ministru și premier…

- Cinci consilieri USR PLUS au trimis, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, o plangere in care au relatat procurorilor ce au gasit pe santierul din centrul Capitalei, in luna iulie. Acestia s-au pus la dispozitia procurorilor pentru a fi audiati ca martori in dosarul in care se…

- Excavarile au loc fara nicio autorizație, iar Consiliul Local „nu a fost informat" despre aceste lucrari, susțin USR-iștii. In toamna, „pe același spațiu", este prevazut sa inceapa construirea „Cartierului pentru Justiție", proiect finanțat de Banca Mondiala cu 220 de milioane de euro, mai spun aceștia.„USR…