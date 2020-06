Stiri pe aceeasi tema

- Spania a ridicat marti interdictia legaturilor aeriene si maritime directe cu Italia – aflata in vigoare de la 11 martie si mentinuta in perioada de izolare cu scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Aceasta dispozitie a fost publicata in Buletinul oficial. Insa…

- Timpul pe care britanicii l-au petrecut citand carti aproape s-a dublat de la inceputul perioadei de izolare la domiciliu, dar preferintele cititorilor nu se indreapta catre fictiunea distopica, ci mai degraba catre ''alinarea'' adusa de literatura politista si de thrillere, potrivit…

- Calin Geambașu a caștigat procesul cu Angelica Cadar, mama copilului sau. Dupa doi ani de procese, Instanța ii respinge lui Angi toate apelurile formulate impotriva artistului. Acesta a explicat totul intr-o postare pe contul de socializare.„Așa da sprijin matern pe perioada de stare de urgențamondiala?…

- Cotidianul ZIUA de Constanta sustine comunitatea si vine in sprijinul cetatenilor pentru o informare corecta si ampla asupra efectelor pandemiei noului coronavirus SARS Cov 2. La nivel national, au fost impuse masuri si au fost inainte recomandari societatilor si populatiei pentru a preveni raspandirea…

- Perioada de izolare este greu de indurat. Dar tinerii pot gasi inspiratie pe internet pentru a se distra, mai ales daca nu locuiesc singuri. Vedeti cum reactioneaza partenerii sau prietenii unor persoane care au acceptat provocarea de a aparea goale in fata lor! Reactiile sunt haioase, iar aceasta provocare…

- Difuzarea documentarului "The Last Dance" despre epopeea echipei Chicago Bulls din perioada legendarului Michael Jordan, prevazuta pentru luna iunie, a fost devansata pentru data de 19 aprilie, intr-o perioada in care toate competitiile sportive sunt suspendate din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Antonia este una dintre vedetele care au hotarat ca pentru siguranța sa și a familiei cel mai bine este sa ramana in case in pandemia de coronavirus. Aceasta perioada dificila și-a pus amprenta asupra sa, iar de curand, frumoasa artista le-a marturisit fanilor ca este copleșita de dor.

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, pentru RFI, ca in cazul anului școlar 2019-2020 exista 3 scenarii, dupa ce școlile au fost inchise din cauza infecțiilor cu coronavirus și perioada in care elevii raman acasa s-ar putea prelungi. Școlile au fost inchise din 11 martie și elevii suntobligați sa…