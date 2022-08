Stiri pe aceeasi tema

- O planeta complet acoperita de apa se afla la circa 100 de ani lumina de noi ● Alcoolismul s-ar putea trata cu ciuperci halucinogene ● China tocmai a mai pierdut o specie salbatica ● Ce reptila acvatica „domina” marile de acum 66 de milioane de ani

- O vitrina bauturi reprezinta cea mai buna modalitate de a pastra sticlele in cele mai bune condiții intr-o unitate profesionala. Cu acest tip de aparat, poți sa aranjezi bauturile in cea mai estetica maniera și le poți menține in același timp la o temperatura adecvata. Astfel ca, o vitrina bauturi este…

- Omenirea a consumat pana joi tot ce poate sa produca planeta noastra intr-un an fara sa isi epuizeze resursele si va trai pentru restul anului 2022 „pe datorie”, au avertizat ONG-urile Global Footprint Network si WWF.

- In aceste zile, Pamintul se va afla la 152,1 milioane de kilometri de steaua noastra. Acest lucru inseamna ca va fi cu 1,67% mai departe decit distanța medie Pamint-Soare, cunoscuta sub numele de unitate astronomica sau UA, care masoara 149,6 milioane de kilometri. In fiecare an, periheliul Pamintului…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca Washingtonul trimite in Ucraina sistemul sau de aparare NASAMS, pe care il foloseste pentru a pazi spatiul aerian deasupra Casei Albe, Pentagonului si Capitoliului SUA, informeaza Baha.com.

- In acest moment, pe masa senatorilor noștri se afla doua propuneri legislative care vor extinde aria categoriilor ce beneficiaza de pensionare mult mai devreme decat majoritatea angajaților, aducand și alte reglementari importante in sistemul public de pensii. Daca Parlamentul da unda verde acestor…

- Autoturismele care circula pe drumurile publice din Romania se bazeaza, in continuare, pe motoare care functioneaza pe baza de combustibil. Desi au inceput sa se inmulteasca si masinile electrice, majoritatea covarsitoare a modelelor de pe drumurile din tara se bazeaza pe motorina sau benzina pentru…