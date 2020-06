Plan roşu de intervenţie în Vâlcea. Coliziune între un microbuz şi un autoturism Un grav accident rutier s-a petrecut, in aceasta dimineata, pe DN 67, in localitatea Bunesti, judetul Valcea. Planul rosu de interventie a fost activat dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz. In masina se afla doar soferul, iar in microbuzul rasturnat se aflau 14 persoane. O victima a ramas incarcerata. la fata locului au intervenit pompierii militari cu un echipaj de descarcerare, un ASAS, sase echipaje SMURD si sapte ambulante. Conducatorul autoturismului, care se deplasa pe sensul de mers Valcea-Gorj, a patruns pe sensul de mers opus de mers intrand in impact cu microbuzul.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție contra cronometru la Ilva Mica. Doua autoturisme au colizionat. Dintre cei doi șoferi, unul este incarcerat. Unul a reușit sa iasa din mașina pe picioarele sale. Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Ilva Mica. Din primele informații ar fi vorba de doua mașini care au colizionat.…

- COD RUTIER 2020. ICCJ a stabilit, luni, in cadrul Deciziei nr. 14/2020 (decizie pronunțata pentru dezlegarea unei chestiuni de drept), ca, pentru a raspunde pentru fapta de incredințare a unui vehicul - pentru a fi condus pe drumurile publice - unei persoane care a consumat alcool, deținatorul mașinii…

- Un accident rutier grav s a produs, in urma cu cateva momente, in Navodari, zona Scoica Land. O persoane este incarcerata si inconstienta Pompierii constanteni intervin luni dupa amiaza in Navodari, zona Scoica Land, unde un grav accident rutier s a produs intre doua autoturisme. Din primele date, o…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier GRAV pe DN1, la Garbova de Aiud: Doua persoane ranite dupa coliziune dintre un autoturism și un camion. Trafic OPRIT Un accident rutier a avut loc duminica in jurul orei 14.20, pe DN1, la Garbova de Aiud. Traficul este oprit. Traficul este oprit pe DN 1 km 402, la Garbova…

- Un accident rutier s-a produs astazi, la Km 297 al Autorstrazii A1, pe sensul Sebeș-Sibiu, unde trei autoturisme, care faceau parte dintr-un convoi care tranzita județul cu persoane sosite din zona Roșie COVID-19, au fost implicate. Garda de Intervenție Sebes, in cooperare cu SAJ intervine cu urmatoarele…

- Un accident rutier grav a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 03.30, in zona Alba Mall. O persoana incarcerata a fost extrasa din mașina, in stare semi-conștienta și preluata de catre echipajul SMURD TIM. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru acordare prim ajutor și descarcare, la…

- O coliziune produsa intre un autoturism si o autobasculanta, produsa luni, 13 aprilie, la Poiana Teiului, s-a soldat cu o victima incarcerata. Actiunea de salvarea a pompierilor este in desfasurare. “Pompierii de la Garda 2 de Intervenție Poiana Teiului intervin cu o autospeciala de stingere cu modul…

- Ziarul Unirea Accident rutier GRAV pe A10: O persoana incarcerata dupa o coliziune intre 2 mașini. Intervin pompierii Aiud Un accident rutier a avut loc marți dimineața, in jurul orei 7.30 pe A10, sensul spre Turda. O persoana este incarcerata dupa o coliziune intre doua autovehicole. Detașamentul de…