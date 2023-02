Plan diabolic al Ursulei von der Leyen pentru anihilarea consumului de carne

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii PNL Dan Motreanu si Daniel Buda cer presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa ia masuri pentru sprijinirea financiara a agricultorilor afectati de afluxul pe piata unica a cerealelor mai ieftine din Ucraina, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Moscova a acuzat, joi, Europa ca incearca sa anihileze Rusia, comparand-o cu naziștii, in timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit la Kiev pentru un summit UE-Ucraina. Ursula von der Leyen a asigurat Ucraina de sprijinul deplin al UE la sosirea sa la Kiev, joi, insoțita de…

- O invitatie nedorita ar putea ajunge in curand in cutia postala a Ursulei von der Leyen, din partea europarlamentarilor care conduc comisia pentru Covid-19 a Parlamentului European, care au decis sa-i ceara presedintelui Comisiei Europene sa apara public in fata comisiei, potrivit unui comunicat transmis…

- "Salut cea de-a treia declaratie comuna privind cooperarea UE-NATO. Romania sustine cu tarie consolidarea securitatii si prosperitatii spatiului euro-atlantic, pe baza complementaritatii UE-NATO si a unei viziuni comune pentru un viitor pasnic", a scris seful statului in mesajul postat pe Twitter.REamintim…

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres. Schimbarea a fost anuntata dupa conversatia telefonica ce a avut…

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa. Schimbarea a fost anuntata dupa conversatia telefonica care a avut loc luni intre presedintele…

- Uniunea Europeana (UE) anunta vineri ca ultima serie de sanctiuni vizeaza complexul militaro-industrial rus, persoane si grupuri care ataca civili si rapesc copii in Ucraina, relateaza The Associated Press. Sanctiunile vizeaza 168 de ”entitati – companii si organizatii de stat – si 12 persoane, precizeaza…

- Oficiali de top din domeniul sanatații din UE solicita o mai mare transparența in ceea ce privește cel mai mare contract al blocului comunitar pentru vaccinurile anti-Covid-19, un contract la a carui negociere a participat personal președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Ce s-a promis?…