- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, le-a cerut luni concetatenilor sa mai slabeasca putin, folosind ca exemplu propria lupta cu greutatea de dinainte de a contracta noul coronavirus pentru a incuraja populatia sa faca mai mult sport, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Guvernul de la Londra…

- Premierul Boris Johnson le-a cerut, luni, britanicilor sa faca un efort ca sa slabeasca, pentru a se feri astfel de complicații in cazul contactarii coronavirusului. Pentru a fi mai convingator s-a dat drept exemplu, noteaza CNN.Intr-un videoclip postat, luni, pe Twitter, prin care guvernul britanic…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, le prescrie o cura de slabire compatriotilor sai, pentru a lupta mai bine impotriva efectelor crizei sanitare covid-19. Guvernul a anuntat luni un mare plan detaliat in lupta impotriva obezitatii in Regatul Unit - prin care interzice publicitatea la junk-food,…

- Premierul Boris Johnson se pregateste sa anunte luni un important plan de lupta impotriva supraponderabilitatii in Regatul Unit, in urma unui studiu care a indicat obezitatea ca factor agravant al efectelor noului coronavirus, potrivit AFP. "COVID-19 ne-a amintit riscurile imediate si…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca ”in sfarșit avem legea carantinarii”, in condițiile in care legea a intrat in vigoare astazi. Astfel, Guvernul s-a reunit in ședința pentru a modifica hotararea privind prelungirea starii de alerta și pentru a...

- Premierul britanic Boris Johnson acuza manifestatiile impotriva rasismului - care s-au multiplicat in ultimele zile in Regatul Unit - de faptul ca au fost ”luate ostatice de catre extremisti” si indeamna ”sa nu se cenzureze trecutul”, in urma scoaterii de pe soclu si distrugeri a unor statului ale…

- Boris Johnson a facut anuntul in timpul unei conferinte de presa tinute in Downing Street 10, invitandu-i practic pe muncitorii din UE sa revina in Regat. "Ce as vrea sa le spun prietenilor mei italieni, italieni care au trait si muncit in Marea Britanie si care acum vor sa se intoarca, le spun…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost atacat violent miercuri de catre liderul opozitiei pe tema bilantului greu al noului coronavirus in Regatul Unit si a promis sa prezinte o strategie de iesire din izolare duminica, relateaza AFP, potrivit news.ro.O relaxare a izolarii impuse la 23 martie…