- Tarile Uniunii Europene au adoptat vineri, in mod oficial, planul de urgenta al blocului pentru a reduce consumul de gaze vineri, in incercarea de a economisi combustibil pentru o iarna cu livrari incerte ale Rusiei. ”Situatia este grava”, a declarat Sommaruga pentru ziarul de duminica, adaugand ca…

- Scopul reducerii cererii de gaze este de a face economii pentru aceasta iarna pentru a ne pregati pentru posibile intreruperi ale aprovizionarii cu gaze din Rusia, care utilizeaza in permanenta aprovizionarea cu energie ca arma, arata comunicatul de presa al Consiliului UE. Statele membre au convenit…

- Autoritatile din landul german Bavaria au convenit o serie de modalitati pentru a reduce consumul de energie cu 15% in perioada august - martie, inclusiv prin coborarea termostatului in cladirile publice, pe masura ce prima economie europeana se pregateste pentru noi reduceri ale livrarilor de gaze…

- Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri pentru reducerea consumului de gaze. Romania va avea necesarul pentru iarna 2022-2023, da asigurari Guvernul

- Acordul privind reducerea consumului de gaze, la care au ajuns marti statele membre ale Uniunii Europene, va asigura suficiente economii pentru o iarna obisnuita, inclusiv daca Rusia ar sista livrarile de gaze chiar de luna aceasta, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri

- In efortul de a spori securitatea aprovizionarii cu energie a UE, statele membre au ajuns marți, 26 iulie, la un acord politic privind reducerea voluntara a cererii de gaze naturale cu 15% in aceasta iarna.Regulamentul Consiliului European prevede, de asemenea, posibilitatea declanșarii unei…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…

- Consiliul Județean Timiș se alatura unui numar de zece parteneri, administrații publice, universitați și societați private din Romania, Portugalia, Italia, Austria și Belgia, in cadrul unui proiect ce vizeaza tranziția spre surse energetice sustenabile, finantat cu fonduri europene in cadrul Programului…