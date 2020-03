In timp ce in Italia coronavirusul a infectat peste 2000 de oameni, provocand 52 de morți, francezii se distreaza pe seama italienilor, scrie Il Giornale. O televiziune a difuzat un clip in care se afirma: "Acest spectacol este oferit de pizza Corona. Noua pizza italiana care va calatori in intreaga lume".

In imagini apare un actor deghizat in bucatar care scoate pizza din cuptor și tușește. El scoate o pizza cu lopata și dupa ce tușește scuipa o flegma verde, incadrata in prim plan. Apoi apare inscripția „Corona pizza" (care se refera, evident, la coronavirus), scrisa in culorile tricolorului…