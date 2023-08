”Piticul atomic” vrea mai multe rachete. Miza – o putere militară copleșitoare Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut o crestere a productiei de rachete pentru a ajuta la asigurarea unei “puteri militare coplesitoare” si pentru a fi gata de razboi, a anuntat luni presa de stat KCNA, in conditiile in care Coreea de Sud si Statele Unite se pregatesc pentru exercitii militare anuale, relateaza Reuters. Kim a dat ordinul in timp ce a vizitat vineri si sambata fabrici cheie de munitii care produc rachete tactice, platforme de lansare a rachetelor, vehicule blindate si proiectile de artilerie.Inspectia sa pe teren a fost cea mai recenta dintr-o serie de vizite la fabricile de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

