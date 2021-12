Pitești. O poveste tristă! Trei cățeluși adorabili își caută o familie Trei cațeluși adorabili iși cauta o familie. Stapana lor, o doamna in varsta, s-a imbolnavit și este internata in spital. Micuții au ramas singuri in apartament și de teama ca nu va supraviețui operației, doamna care ii ingrijea iși dorește sa gaseasca o familie buna pentru cațelușii ei. Povestea este relatata de cei de la clinica MeryVet din Pitești, iar cei dornici sa-și mareasca familia cu acești adorabili micuți ii pot contacta. ”O poveste plina de tristete ii inconjoara pe acesti 3 micuti. Stapana lor, o doamna in varsta ii ingrijea cu toata iubirea ei. Ei erau sufletul ei, iar ei depindeau… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

