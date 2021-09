Stiri pe aceeasi tema

- Se inființeaza doua treceri de pietoni! Pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere, Primaria Municipiului Pitesti anunta ca, astazi, 30.08.2021, prin Administratia Domeniului Public, inființeaza 2 treceri de pietoni amplasate pe strada Justitiei, Bl. 40 (intersecție cu Bulevardul…

- Doua treceri de pietoni desființate! Primaria Municipiului Pitesti anunta ca, astazi, 20.08.2021, prin Administratia Domeniului Public, desfiinteaza trecerile de pietoni amplasate pe strada Vasile Parvan, in fața Colegiului Național „Alexandru Odobescu”, și, respectiv, pe Aleea Spitalului. Incepand…

- Marți, 10 august 2021, in jurul orei 13.00, pe strada 9 mai, din Ocna Mureș, o femeie, de 34 de ani, din Alba Iulia, in timp ce traversa strada in zona unei treceri de pietoni, a fost acroșata de un autoturism, condus de un barbat, de 35 de ani, din Ocna Mureș. In urma accidentului, femeia a suferit…

- Trecerea de pietoni de la „Bratianu” a fost desființata Primaria Municipiului Pitesti anunta ca, prin Administratia Domeniului Public, a desființat trecerea de pietoni de pe strada Armand Calinescu din spatele stației de autobuz de la Colegiul „I.C.Bratianu”. Conform avizarii Comisiei de circulatie…

