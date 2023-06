Piteşti. 80 de cupluri, premiate pentru 50 sau 60 de ani de căsătorie neîntreruptă! „In numele municipalitații piteștene am acordat astazi, celor peste 80 de cupluri care implinesc 50 sau 60 de casatorie neintrerupta, un premiu simbolic in bani, o diploma aniversara și o floare, in semn de mulțumire din partea comunitații noastre pentru exemplul pe care il ofera generațiilor tinere cu privire la valorile familiei și importanța stabilitații in cuplu. Felicitari din toata inima, sa se bucure alaturi, mulți ani de acum inainte, de tot ce au tezaurizat alaturi de soție sau soț, sa fie impliniți de copii, nepoți și stranepoți! La mulți ani!” a anunțat primarul Piteștiului, Cristian… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

